Умер алтайский политик Валерий Кудачин

Ему было 63 года

21 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: t.me/kokhoev

В возрасте 63 лет скончался алтайский политик и общественный деятель Валерий Кудачин. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Государственного Собрания Республики Алтай Артур Кохоев.

"Ушёл из жизни яркий политик и учёный, внёсший весомый вклад в развитие парламентаризма в Республике Алтай, – Валерий Владимирович Кудачин. <...> Хочу высказать слова глубокого сочувствия его матери Любови Даниловне. Она была рядом с сыном, будучи депутатом областного Совета. В нашей памяти навсегда останутся его добрые дела и искренняя вера в прекрасное будущее нашей великой страны!" – написал Кохоев.

Валерий Кудачин неоднократно избирался депутатом, руководил парламентской комиссией по вопросам экологии, природопользования и промышленности, а также возглавлял комитет природных ресурсов Республики Алтай. Кроме того, он был в числе тех, кто принимал Конституцию региона.

Причина смерти Кудачина не называется.