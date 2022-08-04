Уроженка Алтайского края Ракова признала вину по делу о мошенничестве на 50 млн рублей

Уроженка Алтайского края, экс-замминистра просвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной. Как сообщает Telegram-канал Mash, в обмен она попросила отпустить ее из СИЗО под домашний арест.

По информации канала, сейчас Ракова дает развернутые показания и сотрудничает со следствием — благодаря ее содействию в деле появились еще два обвиняемых. Кроме того, она готова возместить государству ущерб в 21 миллион рублей. Вероятно, признаться женщина решила после того, как на неё показания дали ректор Шанинки Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау, которому недавно заменили домашний арест на подписку о невыезде.

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Напомним, что Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств фонду. Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Однако на деле никто эти контракты не выполнял, а средства были присвоены. Отчёты по выполнению проектов оказались фиктивными.

Кроме того, выяснилось, что Ракова устроила на работу в фонд гражданского мужа Артура Стеценко, хотя на самом деле никакого отношения к этой организации он не имел. Тем не менее Стеценко получал зарплату — примерно 300 тысяч рублей в месяц.