Сотрудницу, устроившую акцию в эфире Первого канала, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир Первого канала с плакатом против спецоперации РФ по денацификации Украины, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 15 марта 2022 года Овсянникова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ („Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении“)», — отметили в суде.

Напомним, Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» вечером 14 марта. В руках она держала плакат против спецоперации РФ на Украине.

Женщина работала редактором отдела городов Первого канала. По последней информации, Овсянникову проверяют на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ»).