Массовые беспорядки, произошедшие на территории Каракалпакии в Узбекистане 1-2 июля, стали причиной введения в республике чрезвычайного положения. Соответствующее решение принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший во «вспыхнвуший регион» 2 июля.

Для России обострение на территории государства-союзника (наши государства связывают договоры о дружбе, а также военном и военно-техническом сотрудничестве — прим.авт.) может превратиться в серьезный геополитический вызов в условиях проведения военной операции на Украине. В том, что на самом деле происходит в Каракалпакии, в причинах случившегося разбирался журналист amic.ru Андрей Магас. А еще он попытался понять, может ли эта среднеазиатская республика превратиться в «горячую точку», как Казахстан в январе 2022 года.

Протестующие заняли даже крыши

Беспорядки начались в каракалпакской столице, городе Нукусе, в пятницу, 1 июля. Как говорилось в сообщении узбекского МВД, «провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть государственными учреждениями (зданиями местной администрации, парламента, силовых структур — прим.ред.) и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане». По информации министерства, организаторов беспорядков и некоторых из собравшихся граждан задержали.

Справка

Республика Каракалпакстан занимает почти 40% Узбекистана. Расположена на северо-западе Узбекистана, в низовьях реки Амударьи, на южном берегу Аральского моря Формально является суверенным государством, вошедшим в состав Узбекистана на основании межгосударственного договора от 9 января 1993 года. Более 80% территории республики занимают пустыни.

Формальной причиной беспорядков стали намерения президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева внести изменения в конституцию страны. Вскоре после победы на президентских выборах в октябре прошлого года он решил изменить действующий уже 30 лет основной закон и внести в него некоторые дополнения. Для этого в мае 2022-го создали специальную комиссию, которая выдвинула около 200 поправок и дополнений. Среди предложенных новшеств — изъятие положения о том, что Каракалпакия — это суверенная республика (по сути, независимое государство, с которым в Ташкенте заключили союз), входящая в состав Узбекистана и обладающая правом выйти из его состава, если население региона на референдуме примет соответствующее решение.

Как сообщают масс-медиа, в произошедших в Нукусе беспорядках приняли участие десятки тысяч человек. Участники протестов заняли не только центральную городскую площадь, но и крыши зданий, расположенных в округе. Председателю местного парламента Мурату Камалову не удалось успокоить протестующих и уговорить их разойтись. Он сообщил, что силовики отпустили одного из лидеров протеста, известного блогера Даулетмурата Тажимуратова, однако это не успокоило собравшихся.

В настоящее время в Узбекистане идет всенародное обсуждение конституционных изменений, которое продлится по 4 июля. Затем парламент страны определит дату проведения референдума.

Кроме того, в Каракалпакстане на месяц введен режим ЧП — с 3 июля по 2 августа. Пресс-секретарь узбекского президента Шерзод Асадов в своем телеграмм-канале отметил, что режим введен «в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка». В течение указанного срока в республике усилят охрану общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Также принято решение ограничить работу общественного транспорта и запретить все массовые мероприятия.

Блуждающая республика

Уже 2 июля глава государства приехал в бунтующий регион. По информации местных активистов, утром в этот день в Нукусе силовики активно подавляли очаги недовольства и задерживали его участников. Зачистки в городе продолжались, по данным пользователей соцсетей, до самого вечера. Попасть в республиканскую столицу было невозможно — на въезде днем скопилось около 20 тысяч машин. Мирзиёев же провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил с депутатами республиканского парламента, руководителями районов и местных правоохранительных структур меры по стабилизации ситуации.

В своем выступлении в местном парламенте он объяснил произошедшие волнения тем, что «в отдельных местах встречаются случаи недопонимания в толковании важности» изменений в Конституцию.

«При этом будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило «Закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо», — заявил Мирзиёев.

Как сообщили некоторые узбекские телеграмм-каналы, несмотря на попытку президента погасить страсти, вечером 2 июля в Нукусе снова вспыхнули протесты, основными участниками которых стали жители северных каракалпакских районов. Для разгона силовики применяли оружие и слезоточивый газ.

СПРАВКА

Каракалпакия — регион с непростой историей. Еще в советский период он поначалу входил в состав Казахской ССР, затем его передали РСФСР, а 5 декабря 1936 года республика была включена в состав Узбекской ССР. Когда в Советском Союзе взяли верх центробежные силы, республика включилась в парад суверенитетов — в декабре 1990-го там приняли декларацию о государственной независимости.

Обострение обстановки в Узбекистане может привести к тому, что «мы увидим второй за полгода кризис в Центральной Азии с далеко идущими последствиями». Такой прогноз событий сделал политолог Алексей Пилько в своем телеграмм-канале. Он отметил, что «Россия в нынешних условиях не сможет выступить пожарным, как в январе в Казахстане», так как «очень занята на Украине».

«И тушить пожар (если до этого всё же дойдёт) придётся при её (России) минимальном участии, — подчеркивает Пилько. — Узбекистан — это самое большое государство центрально-азиатского региона с населением более 35 млн. человек (сопоставимо с Украиной), имеющее к тому же общую границу с проблемным Афганистаном. В случае начала серьёзного кризиса мало не покажется никому».

Удар по самолюбию коренного народа республики подогревается ее крайне сложным социально-экономическим положением и высокой безработицей, считают эксперты. Неприятие местного населения вызывают и попытки власти перевести письменность каракалпаков на латиницу. Это уже было поводом для массовых протестов в июле 2021 года, переросших в столкновения с сотрудниками МВД и Национальной гвардии.

Огромные доходы от нелегальных полей

Основные причины вспыхнувших протестов лежат во внутренней политике узбекского руководства, убежден ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров. «Национальные вопросы — вообще довольно чувствительная тема, а если говорить о каракалпаках, то с их пребыванием в составе различных республик — особенно, — отметил он в беседе с корреспондентом amic.ru. — Они очень дорожат национальной самобытностью и болезненно восприняли предложенные поправки в конституцию. И местные кланы, группировки вывели своих сторонников на улицы». По мнению собеседника, внешние силы могли только радикализировать протесты, но не организовать их.

По мнению Александрова, для понимания причин волнений будет полезно вспомнить о судьбе других регионов этой страны. «Как известно, в свое время населенные таджиками Самарканд и Бухара были переданы в состав Узбекистана, после этого на их территории проводилась довольно жесткая ассимиляция местного населения. И не исключено, что коренной народ Каракалпакии не захотел повторить их судьбу».

Житель Ташкента, попросивший не раскрывать его («Поймите, Узбекистан — это не Россия»), сообщил, что на самом деле дело, по большому счету не в политике, а в межклановом бизнесе. «В реальности мы имеем дело не просто с большим бизнесом, а очень большим, — сообщил он. — Дело в том, что в начале 1990-х в районе Амударьи для орошения была сооружена дамба, из-за которой, кстати, в значительной степени высох Арал, направляющая воды к рисовым полям, не зарегистрированным и проносящим своим владельцам огромные теневые доходы, поскольку дают хорошие урожаи».

По словам собеседника, ранее владеющие полями бизнесмены, конечно, «отстегивали» деньги чиновникам администрации прежнего президента страны Ислама Каримова. Однако к настоящему моменту у власти этих чиновников уже не осталось — кто-то ушел из жизни, кто-то уволили. «И нынешние управленцы в Ташкенте чувствуют себя обделенными, потому что с ними не делятся. Для этого они решили изменить 75-ю статью страны, регулирующую отношения Узбекистана и Каракалпакии, закрепив в ней положение о доминирующей роли Ташкента. Представители теневого рисового бизнеса почувствовали угрозу своим доходам и привели в действие механизмы общественной активности», — рассказал источник.

Он добавил, что Каракалпакия представляет собой глубоко дотационный регион, на содержание которого направляются большие деньги, но немалая часть из них «непонятно как тратится». Собеседник amic.ru не считает, что протесты могли быть инициированы извне. «Эту версию можно было допустить, если кто-то был бы заинтересован в республике как экономическом субъекте. Но сегодня это вымирающий регион, занимающий более 40% территории Узбекистана, где проживает только около 2 млн человек при 35 млн населения страны».

Также ташкентский источник сообщил, что в настоящее время в городе и в радиусе 100-150 км от него ситуация спокойная — протесты подавлены, их участники нейтрализованы.

«Однако, учитывая масштаб Каракалпакии, трудно предугадать реакцию во всей республике. Тем более, что связь плохая, интернет зачастую отсутствует. Так что, многие жители даже не знали, что в столичном городе что-то творится», — резюмировал он.

Кроме того, что во время приезда в Нукус президент Узбекистана пообещал, что поправки, лишающие Каракалпакию особого статуса, вноситься в основной закон не будут. Однако организаторы протестов пообещали провести 5 июля новую акцию на центральной площади города. Наблюдатели не исключают новых беспорядков.