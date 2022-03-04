В Алтайский край прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР

В Алтайский край прибыли первые беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает «Банкфакс», в регионе уже оказали помощь женщине, которая сбежала с Луганска, — она рассказала, что с собой успела взять только сумочку с иконкой и фото самых близких.

Всего в регион прибыли шесть человек. Так, одна женщина поселилась у сына, ещё одна несовершеннолетняя девушка теперь живёт у отца, а семья из четырёх человек приехала к родственникам.

В Барнауле сейчас работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев на улице Партизанской, 120. Горожане приносят туда вещи, одежду, постельные комплекты, средства личной гигиены и продукты. Лишь за 3 марта в городе собрано уже 500 кг гуманитарного груза.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин ответил на их просьбу и подписал соответствующий указ. До этого, 18 февраля, главы народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию.