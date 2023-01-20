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В Алтайском крае избрали нового главу Немецкого национального района

Депутаты райсобрания единогласно поддержали кандидатуру члена партии "Единая Россия"

20 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае главой Немецкого национального района на сессии 20 января избрали 45-летнего Ивана Гааса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Депутаты райсобрания единогласно поддержали кандидатуру члена партии "Единая Россия". Срок полномочий Гааса составит пять лет. До избрания он работал директором Профессионального лицея Немецкого национального района.

Комментарии 3

  • Забрали бы лучше нашего немца себе Он бы им мосты переделывал, выделенки городил, проезд в трамвае поднял бы...
    21 января, Гость   Ответить
  • Кого попало лишь бы не русского. Хуже будет для России смоется в подлую неблагодарную германию.Вот вам и вся единая Россия
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Все патриоты в Казахстан и Грузию уехали, ты не оттуда пишешь..? Не видел тебя в кандидатах...
    22 января, Гость   Ответить
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