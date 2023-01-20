В Алтайском крае избрали нового главу Немецкого национального района

Депутаты райсобрания единогласно поддержали кандидатуру члена партии "Единая Россия"

20 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае главой Немецкого национального района на сессии 20 января избрали 45-летнего Ивана Гааса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Депутаты райсобрания единогласно поддержали кандидатуру члена партии "Единая Россия". Срок полномочий Гааса составит пять лет. До избрания он работал директором Профессионального лицея Немецкого национального района.