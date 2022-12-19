В Алтайском крае усилили охрану хвойных молодняков
В Барнаульском лесничестве рейды проводят ежедневно
19 декабря 2022, 11:45, Никита Черников
Фото: Минприроды Алтайского края
В лесах Алтайского края усилили охрану хвойных молодняков, сообщили в региональном Минприроды.
Так, в Барнаульском лесничестве ежедневное патрулирование ведут лесные инспекторы, иногда им помогают полицейские. И хоть лесные «охотники» здесь большая редкость, в один из рейдов задержали нарушителя.
Всего же в регионе на сегодня выявили один факт незаконной заготовки деревьев на Новый год. От рук «чёрного лесоруба» в Залесовском лесничестве пострадало 154 пихты.
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