В Алтайском крае усилили охрану хвойных молодняков

В Барнаульском лесничестве рейды проводят ежедневно

19 декабря 2022, 11:45, Никита Черников

Фото: Минприроды Алтайского края

В лесах Алтайского края усилили охрану хвойных молодняков, сообщили в региональном Минприроды.

Так, в Барнаульском лесничестве ежедневное патрулирование ведут лесные инспекторы, иногда им помогают полицейские. И хоть лесные «охотники» здесь большая редкость, в один из рейдов задержали нарушителя.

Всего же в регионе на сегодня выявили один факт незаконной заготовки деревьев на Новый год. От рук «чёрного лесоруба» в Залесовском лесничестве пострадало 154 пихты.