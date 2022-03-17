В бюджет Алтайского края поступили деньги на ремонт моста у Нового рынка в Барнауле

Алтайский край уже получил выделенные в рамках инфраструктурного бюджетного кредита деньги, которые пойдут на ремонт моста на Новом рынке в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, специалисты планируют в максимально короткие сроки завершить все подготовительные работы, чтобы своевременно приступить к ремонту путепроводов.

17 марта первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков проконтролировал ход подготовительных работ. На совещании, в котором приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, главы администраций районов, руководители профильных комитетов города и коммунальных служб, проектировщики, представители ГИБДД по г. Барнаулу, Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, МУП «Горэлектротранс» и другие.

«Средства, выделенные в рамках инфраструктурного бюджетного кредита на выполнение работ по реконструкции путепроводов, уже поступили в региональный бюджет. Необходимо в максимально короткие сроки завершить все подготовительные работы, чтобы своевременно приступить к реализации столь значимого для Барнаула проекта. Прошу все ведомства и организации уделить особое внимание своевременному выполнению поставленных задач по своим направлениям», — заявил Воронков.

По словам исполняющего обязанности председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, будет получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции путепроводов. После этого в Барнауле определят подрядчика.

Зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин сказал, что эксперты сейчас работают над организацией бесперебойного движения электротранспорта за счёт обособления трамвайных путей на улицах Советской Армии и Челюскинцев. В Барнауле уже купили материалы для установки дополнительных дорожных знаков, нанесения дорожной разметки на выделенных полосах и для других видов работ, предусмотренных дорожной картой.

«Для повышения пропускной способности наиболее загруженных магистралей произведён перерасчёт циклов регулирования на 20 светофорных объектах, на четырёх перекрестках будут использованы дополнительные секции для осуществления постоянного поворота, предусмотрено устройство нового светофора на участке проспекта Калинина и улицы Цеховой», — добавил он.

Валерий Ведяшкин уточнил, что сначала в краевой столице сделают разворотное кольцо у ТРЦ «Пионер». После его запуска рабочие приступят к устройству второго кольца у Дома быта. В этот период пассажиры смогут ездить только на троллейбусах и автобусах.

Напомним, для удобства барнаульцев в период реконструкции моста на Новом рынке будет действовать новый тариф «Электронный пересадочный проездной билет». Стоимость поездки составит 28 рублей, а осуществить пересадку горожане смогут в течение 100 минут. Перечень маршрутов, где планируется работа этого проездного, будет известен позже.