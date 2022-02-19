В ДНР и ЛНР заявили, что украинские войска обстреливают их миномётами и гранатомётами

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) 31 раз за последние сутки нарушили режим прекращения огня на территории ЛНР. Об этом сообщило в своём Telegram-канале в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства ЛНР, обстрелам подверглись населённые пункты Пришиб, Желобок, Зелёная Роща, Молочный, Веселенькое, Калиновка, Санжаровка, Калиново, Голубовское, Сокольники, Раевка, Весёлая Гора, Обозное, Золотое, Донецкий, Славяносербск. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Украинские силовики использовали миномёты калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатомёты АГС-17, крупнокалиберный пулемёт и артиллерийское орудие калибра 122 мм, сообщили в пресс-службе.

Представительство ДНР утверждает, что войска Украины выпустили 27 мин калибром 120 мм по району села Стыла и 7 мин такого же калибра по посёлку шахта Гагарина. Согласно сообщению, обстрелы велись после 03:00 по московскому времени.

Также представительство ДНР заявило, что ВСУ выпустили 20 мин калибром 82 мм по району Докучаевска. По его данным, обстрел вёлся после 04:20. Ранее по данному району было выпущено в общей сложности 28 мин калибром 120 мм, а в ночь на субботу — 40 гранат из АГС и 15 мин калибром 120 мм.