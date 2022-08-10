В ЕС обсудят прекращение выдачи виз россиянам

Евросоюз находится в стадии обсуждения нового пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, одна из тем — прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

«По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что накануне глава Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его идею поддержала премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала право на въезд в Европу — «привилегией».