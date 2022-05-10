В Германии согласилась на российскую схему оплаты газа

Немецкая газовая компания Verbundnetz Gas (VNG) согласилась на российскую схему оплаты газа. Она будет переводить платежи в евро в Газпромбанк для осуществления оплаты за газ из России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в VNG не ожидают проблем при конвертации валюты в рубли. Уточняется, что открытие счёта прошло успешно и не вызвало затруднений.

«Мы оплатим сумму счёта, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в заявлении компании.

1 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш рассказал, что Будапешт и ещё девять стран открыли счета в российских банках для оплаты природного газа по схеме, предложенной властями России.