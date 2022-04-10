В Госдуме предложили прекратить подачу газа в Европу

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением временно прекратить поставлять газ в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Шеремета, страны Европы продолжают «оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России». По этой причине ответной мерой на недружественные действия должны стать жёсткие санкции.

«Временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — заявил парламентарий.

Из-за проведения специальной операции на Украине ряд стран Запада ввели новые санкции против Москвы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкционное давление на страну беспрецедентным.