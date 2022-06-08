В Госдуме призвали отменить постановление о признании независимости Литвы

Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров внёс в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижнего парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что постановление Государственного Совета СССР незаконно, поскольку было принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции. Также, по мнению Фёдорова, был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», поскольку в Литовской Республике не проводили референдум о выходе из состава СССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Кроме того, депутат напомнил, что ранее Конституция РФ была дополнена статьёй 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».