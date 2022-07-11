В Госдуме раскритиковали новый закон о такси

Фракция партии «Новые люди» в Государственной Думе отрицательно высказалась о проекте закона, регулирующего деятельность такси, сообщается в партийном пресс-релизе. Законопроект внесло Министерство транспорта.

Цель законопроекта — регулирование деятельности агрегаторов, компаний, которые создают приложения для вызова такси и получают процент с водителей. Агрегаторам такси придётся открыть филиалы в каждом регионе, где у них работает больше 5 тысяч машин.

Согласно законопроекту, каждому таксисту придётся установить устройство контроля за вниманием и усталостью — видеокамеру или браслет.

«Такие устройства стоят от 30 до 45 тысяч рублей, и в России их не производят. Как добыть их под санкциями, отдельный вопрос. Даже если агрегаторы их закупят, расходы придётся компенсировать. Брать больше комиссии с водителей, а им — повышать стоимость поездки», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, согласно новому законопроекту, водителей могут заставить сдавать экзамены на знание города и объектов культурного наследия.

«В итоге водителей станет меньше. Конкуренция снизится, а цены пойдут вверх», — считают в думской фракции партии «Новые люди».

Партия готовит поправки в законопроект.