В Госдуму внесли обобщающий нормы об иноагентах законопроект

Законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах, внесли в Госдуму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России со ссылкой на председателя комиссии Василия Пискарева.

Напомним, что в документе иностранным агентом предлагается считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, в том числе — за распространение и участие в создании сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».

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Вопрос дня Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Законопроект предлагает и ряд новшеств — в частности, он позволяет относить к иноагентам тех, кто не получает иностранного финансирования. Для такой категории граждан и организаций вводится запрет на организацию публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций, пикетов).

Авторы законопроекта предлагают создать единый реестр иноагентов вместо четырёх действующих сейчас. В случае нарушения иностранными агентами законов Министерство юстиции сможет обращаться в Роскомнадзор с запросом о блокировке сайтов иноагентов.

Кроме того, иностранными агентами смогут признавать и коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической.