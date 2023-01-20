НОВОСТИПолитика

В Грузии выступили против авиасообщения с РФ и за ужесточение условий для россиян

Президент Зурабишвили считает, что следует ужесточить права на работу, регистрацию бизнеса, покупку имущества и открытие русскоязычных школ в Грузии

20 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых рейсов в республику из России и ужесточение пребывания россиян в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её заявление.

"Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", – говорится в заявлении.

Кроме того, она призвала ввести дополнительные ограничения на прибывающих в страну граждан России. Зурабишвили отметила, что это должно коснуться регулирования в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества, а также открытия русскоязычных школ в Грузии.

Комментарии 8

  • Она мягко намекает, что правительство и правящая партия, грубо говоря,дуболомы и им,этим,дуболомам,необходимо прислушаться к ней,за которой стоит бОльшая часть грузинского общества.И тогда Грузии прибудет счастье.Как вна Украине.
    20 января, Гость   Ответить
  • Полёт грузины запрещали * Работу, бизнес, ляпотУ* Ну и зачем нам бамбарбия * Киргуду?
    21 января, Гость   Ответить
  • регулирования в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества --- это то, то в России давно назрело по отношению к ним и некоторым другим
    21 января, Гость   Ответить
  • Полёт грузины запрещали - 1. Полеты запретила Россия. После того, как ее же депутат устроил скандал в Парламенте Грузии. А теперь, когда никто не хочет нас пускать к себе, Россия же и заговорила об их возобновлении. 2. Для россиян Грузия безвизовая, для граждан Грузии при поездке в Россию требуются визы. 3. Россия признала территории, которые Грузия считает своими. Так кто России виноват? ЗЫ А вообще она может говорить что угодно, она такие вопросы не решает. Так что..
    21 января, Гость   Ответить
  • "Самоотверженная" Украина - это фашистская хунта. И Грузия ей под стать, судя по ее правительству.
    21 января, Гость   Ответить
  • Поскольку президент Зурабишвили женщина, то, видимо, галстуков не носит. Пусть брошку сжует!
    22 января, Гость   Ответить
  • Грузия всё надеется, что к ней работать повалят толпы россиян?:))
    22 января, Гость   Ответить
  • Грузия всё надеется, что к ней работать повалят толпы россиян?:)) - Грузии толпы россиян, жаждущих там работать, просто не нужны - у них и для своих граждан работы нет.
    22 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров