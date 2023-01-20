В Грузии выступили против авиасообщения с РФ и за ужесточение условий для россиян

Президент Зурабишвили считает, что следует ужесточить права на работу, регистрацию бизнеса, покупку имущества и открытие русскоязычных школ в Грузии

20 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых рейсов в республику из России и ужесточение пребывания россиян в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её заявление.

"Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна", – говорится в заявлении.

Кроме того, она призвала ввести дополнительные ограничения на прибывающих в страну граждан России. Зурабишвили отметила, что это должно коснуться регулирования в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества, а также открытия русскоязычных школ в Грузии.