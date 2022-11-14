В Кремле подтвердили «тайные» переговоры между РФ и США в Турции

В Кремле подтвердили, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля заявил, что встречу инициировала американская сторона. Он отказался раскрывать подробности переговоров.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что директор Службы внешней разведки СВР РФ Сергей Нарышкин прибыл на переговоры с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. В Вашингтоне пояснили, что переговоры не касались урегулирования конфликта на Украине, а главе американской разведке было поручено предупредить российского коллегу о последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.