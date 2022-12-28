В Кремле прокомментировали «мирный план Украины»

Никакого плана урегулирования конфликта, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, подчеркнул Песков

28 декабря 2022, 19:44, ИА Амител

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Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский озвучил формулу достижения мира из десяти пунктов. В ходе обращения к участникам саммита G20 он заявил, что она включает в себя радиационную и ядерную безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины, недопущение эскалации и другие шаги.

Кроме того, в декабре газета Wall Street Journal сообщала о том, что окружение Зеленского занято доработкой плана мирного урегулирования конфликта на Украине