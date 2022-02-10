В ЛДПР заявили, что Жириновский вскоре вернется к работе

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский скоро вернётся к полноценной работе. Об этом рассказали в пресс-службе партии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, политик каждый день изучает прессу, рабочие документы, а также даёт поручения по телефону. В ЛДПР выразили надежду, что Жириновский вернётся к активной деятельности в ближайшее время. Там отметили, что информация источников СМИ о состоянии здоровья председателя партии “значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект”.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Жириновский подключён к аппарату ИВЛ, однако в Минздраве эту информацию опровергли.