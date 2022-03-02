В МИД РФ не исключили возможности столкновений с НАТО из-за поставок оружия на Украину

Нет гарантий того, что инцидентов между Россией и НАТО из-за поставок оружия на Украину не будет. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

«Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Всё в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», — сказал он.

Дипломат добавил, что в Москве слышат заявления НАТО об отсутствии планов военного вмешательства в ситуацию на Украине, и назвал это проявлением разумности.

«Это свидетельствует о том, что осталось, по крайней мере, какое-то здравомыслие в натовских действиях», — заключил Грушко.