В Норвегии решили переименовать Белоруссию
Теперь в стране фьордов республику будут называть лаконично — Belarus
30 мая 2022, 15:21, Никита Черников
Власти Норвегии больше не будут в документах называть Белоруссию словом Hviterussland, что буквально переводится как «Белая Россия». Отныне норвежцы будут именовать страну Belarus.
Об этом сообщила глава МИД королевства Анникен Хьюитфельд в Twitter.
«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке», — написала политик.
Ранее процедуру переименования Белоруссии также провели в Швеции и Дании, напоминает РИА Новости.
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