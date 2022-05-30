В Норвегии решили переименовать Белоруссию

Власти Норвегии больше не будут в документах называть Белоруссию словом Hviterussland, что буквально переводится как «Белая Россия». Отныне норвежцы будут именовать страну Belarus.

Об этом сообщила глава МИД королевства Анникен Хьюитфельд в Twitter.

«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке», — написала политик.

Ранее процедуру переименования Белоруссии также провели в Швеции и Дании, напоминает РИА Новости.