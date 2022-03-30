В Новосибирской области отменили обязательный масочный режим

С 31 марта ношение масок в Новосибирской области перестанет быть обязательным. Согласно постановлению, которое подписал глава региона Андрей Травников, теперь использование индивидуальных средств защиты носит рекомендательный характер.

«Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова с учётом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области», — цитирует заявление правительства НГС.

Изменения снимают запрет для юрлиц о допуске в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и в транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также по прекращению обслуживания граждан без масок.

При этом предприниматели будут обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг в сферах медицины, торговли, общепита, транспорта, торговли и других.