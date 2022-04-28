«Это фейк». Барнаульская Дума опровергла информацию о выплатах по 1000 руб участникам спецоперации

В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы Барнаульская городская дума 25 апреля 2022 года приняла решение о единоразовой финансовой помощи участникам военной спецоперации на Украине в связи с празднованием Дня Победы. В качестве доказательства прикрепляется ксерокопия якобы решения БГД на 17 сессии девятого созыва от 25 апреля 2022 года за подписью председателя БГД Галины Буевич.

В этом документе указывается, что участникам специальной военной операции на Украине выплачивается единовременная материальная помощь в размере 1000 рублей. Тем, кто получил ранение в ходе операции, помощь должна составить 1500 рублей. А семьям погибших — 3000 рублей.

В Барнаульской городской думе назвали это сообщение фейком:

«Этот документ не издавался! Информация в нем недостоверна», — говорится в сообщении БГД.

Поясняется, что решения гордумы выглядят по-другому.

«У созыва депутатов другой номер, даже наименование самой думы в документе неверное. Подпись председателя думы поддельная, а дата документа не соответствует официальным заседаниям»,

— указывают в пресс-службе думы и напоминают об уголовной ответственности за подделку документов и распространение заведомо ложной информации и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.