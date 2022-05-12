В Совфеде заявили о риске объявления войны РФ из-за вступлении Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО — неформальное объявление войны России. Об этом заявил сенатор Совфеда Андрей Климов эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил Климов, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии. В результате этого в 2021 году социологические опросы стали показывать, что достаточно многих финнов удалось убедить в необходимости данного шага.

«С моей точки зрения, с личной точки зрения, относиться к этому следует таким образом: поскольку НАТО ведёт необъявленную войну против России, то в этих условиях вступление любого государства в НАТО фактически означает неформальное объявление войны Российской Федерации», — подчеркнул Климов.

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Напомним, накануне президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на членство в НАТО. Ратифицировать их вступление могут в течение года.