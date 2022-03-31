В Южной Осетии заявили о планах войти в состав России

В ближайшее время Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, заявил президент республики Анатолий Бибилов. Его слова приводит пресс-служба «Единой России».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — заявил он.

В эфире «Соловьёв Live» Бибилов также рассказал, что по конституции Южной Осетии для этого спросят мнение народа. Президент при этом отметил, что «это не очень трудно сделать, не затягивая», назвав процесс «делом техники».