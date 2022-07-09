Вечеринка закончилась. Почему Борис Джонсон покидает пост премьера Британии и как это отразится на России?

Британский премьер Борис Джонсон заявил о своём уходе в отставку, трансляцию его выступления вёл канал Sky News. Он заявил, что ему было непросто отказаться от «лучшей работы в мире», однако уже состоялась встреча с королевой, на которой были обсуждены детали ухода с поста.

Формальная причина, по которой Джонсон покидает свою резиденцию, — разразившиеся скандалы. Один с шумными вечеринками в период ковидных ограничений, другой — из-за сексуальных домогательств заместителя координатора тори, «партийного кнута» (так неформально называют эту должность после выходы книги «Карточный домик» и британского сериала, — прим. ред.) Кристофера Пинчера. Однако мало кто из наблюдателей столь слепо верит в силу права, дух и букву закона, якобы пустивших под откос карьеру главы правительства Соединённого Королевства. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался разобраться, в чём реальные причины очередной смены правительства, как изменится политика государства с новым премьером и кто сменит на Даунинг-стрит, 10, этого эксцентричного обитателя.

«Партийный кнут» сам себя высек

Джонсон до последнего держался за кресло: буквально накануне свои посты оставили сразу целый ряд членов правительства — министр судов и юстиции Джеймс Картлидж, министр развития технологий Крис Филп, канцлер Казначейства (примерно соответствует министру финансов) Риши Сунак, министр пенсионного обеспечения Гай Опперман и другие.

Ударивший по начальнику кабмина скандал начался ещё в декабре 2021 года, когда газета The Guardian написала, что 20 мая 2020 года — в разгар ковидных ограничений — в резиденции премьера прошла вечеринка с участием влиятельных персон. В публикации утверждалось, что в пирушке участвовали сотрудники администрации и члены правительства. The Guardian считают изданием, близким к оппозиционной Лейбористской партии.

Кстати, нынешний скандал с Пинчером раскрутило это же СМИ, хотя первые публикации появились в желтоватом The Sun. Как утверждает газета, 30 июня в элитном консервативном клубе «Карлтон» 52-летний замруководителя тори дебоширил в нетрезвом виде и грязно приставал к двум мужчинам. Сам Пинчер ушёл в отставку уже 1 июля (когда The Guardian поддержала тему). «Прошлой ночью я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей, а это последнее, что я хотел бы сделать. Прошу прощения у вас и у всех, кого это касается», — покаялся Пинчер.

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Джонсон, видимо, надеялся усидеть в премьерском кресле, но другие члены правительства не захотели с ним работать. Заявления об увольнении в общей сложности подали 53 министра и сотрудника правительства.

«Причина, по которой я так упорно боролся последние несколько дней, чтобы продолжить выполнять свои обязанности, заключается не только в моём желании, но и в том, что я чувствовал свой долг, свою ответственность перед народом», — сказал Джонсон в прощальной речи и пообещал своему преемнику поддержку.

Разозлил даже соратников

Покинуть свой пост Джонсона вынудили соратники по Консервативной партии, отмечает руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

В последние дни против него были практически все консервативные газеты и все ныне здравствующие бывшие премьеры-тори, — сообщил он amic.ru. — Недовольство копилось с самого момента, когда он стал лидером партии и потом премьер-министром.

Причин недовольства Джонсоном было много. Это и скандалы, которые сотрясали партию, и отход от традиционного консервативного курса, и отсутствие решений для социального и экономического кризиса. Но главное — всё это привело к поражениям на местных выборах и стало угрожать неудачей на предстоящих всеобщих выборах, отмечает собеседник.

«Причина отставки в том, что он банально плохо справлялся со своими обязанностями, — заявил amic.ru политолог, доцент факультета международных отношений и международного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. — Его деятельность сопровождалась множеством скандалов. Он решил пересмотреть условия выхода из ЕС, из-за чего поссорился с Евросоюзом. При нём в Шотландии и Северной Ирландии сепаратисты выиграли выборы. При нём стала расти инфляция и цены. При нём Британия хуже всех в Западной Европе справилась с коронавирусом. Тут никакая антироссийская риторика, к которой он стал прибегать, не поможет».

Кто такой Борис Джонсон?



Родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США) в семье бывшего члена Европарламента Стенли Джонсона. С пяти лет живёт в Европе. Теоретически, как родившийся на территории Соединённых Штатов, должен обладать американским гражданством. Однако от него он отказался в 2000-е годы, когда продал свой дом в Лондоне и налоговая служба США стала требовать с него соответствующие выплаты.



Кстати, своё имя он получил в честь русского эмигранта, которого его родители повстречали в Мексике. Широкую известность получил как журналист, в этом качестве сотрудничал со многими известными СМИ. В 2001 году стал членом Палаты общин от консерваторов. В 2008-м одержал победу на выборах мэра Лондона. С 13 июля 2016 года по 9 июля 2018 года — министр иностранных дел Великобритании. 23 июля 2019-го стал премьер-министром.

Десяток кандидатов в премьеры

Сейчас политологи пытаются спрогнозировать, кто станет будущим главой правительства после Джонсона. Андрей Куликов замечает, что полного списка претендентов пока нет:

«Есть только ожидания, что в выборах нового лидера будут участвовать около десяти человек. Основными претендентами сейчас считаются министр обороны Бен Уолллес, министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший министр финансов Риши Сунак».

Ещё в январе, когда разразился скандал с ковидными алковечеринками, канал Sky news провёл опрос членов Консервативной партии о том, кто может сменить премьера, который тогда вовсе не желал уходить в отставку. Примерно половина консерваторов отдали предпочтение Риши Сунаку. И хотя его популярность резко снизилась после того когда он настоял на увеличении взносов в систему национального страхования, рейтинг политика всё ещё высок. В период пандемии именно благодаря Сунаку в стране приняли меры поддержки работников предприятий, отправленных на карантин.

Сунак считается лоббистом интересов компаний, работающих в сфере высоких технологий. Дело в том, что он женат на дочери соучредителя крупной компании Infosys — мультимиллионерше Ахшате Мурти.

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Также сильным кандидатом считают главу МИД Лиз Трасс, которая работает в правительстве дольше всех его нынешних членов. Она была министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства при Дэвиде Кэмероне, министром юстиции и главным секретарем Казначейства при Тэрезе Мэй, министром внешней торговли и потом главой внешнеполитического ведомства при Джонсоне.

А вот Уоллес является лидером экстренного опроса, проведённого компанией YouGov (занимается исследованиями рынков и анализом данных). Ему отдали предпочтение 13% товарищей по партии, следом идёт младший министр по торговой политике Пенни Мордаунт (12%), январский фаворит Риши Сунак — на третьей позиции (10%), а Лиз Трасс оказалась на четвёртой (8%).

Среди возможных претендентов также называют министра внутренних дел Прити Пател, министра здравоохранения и социального обеспечения Саджида Джавида, вице-премьера и министра юстиции Доминика Рааба (исполнявшего обязанности председателя правительства в 2020-м, когда Джонсон заболел ковидом) и некоторых других политиков.

В русле отрицательного отбора

В последнее время Великобритании, отмечают наблюдатели, категорически не везёт на премьеров. Личностей масштаба Дизраэли, Черчилля и даже Тэтчер (при всей неоднозначности политики «железной леди») на руководящем посту не наблюдается.

Вадим Трухачев убеждён, что в настоящее время в западных странах часто на государственные должности идёт отрицательный отбор:

«Выбирают не самых способных, а наиболее услужливых, готовых подчиняться системе. Ярких людей система подавляет. Джонсон, конечно, политик яркий, но неумелый. Потому система так легко его съела».

Партийная конференция тори, на которой утвердят нового партийного руководителя (соответственно, и премьер-министра) должна пройти в октябре. Однако, судя по всему, он будет назначен раньше, сообщил прессе председатель верховного комитета партии Грэм Брэйди.

В любом случае нынешний кризис вряд ли приведёт к новым выборам, убеждён Андрей Куликов.

Досрочные выборы может объявить либо премьер-министр, либо они могут произойти в ситуации, когда после отставки премьера парламент не сможет выбрать ему замену. Второй вариант невозможен просто потому, что у консерваторов абсолютное большинство в парламенте, — подчёркивает эксперт.

Он напомнил, что оппозиция может только инициировать вотум недоверия Джонсону как премьер-министру — в принципе её представители и хотят сделать. Но для этого решения у оппонентов Джонсона не хватит голосов, констатирует Куликов.

Что касается отношений Британии и России, то после любой смены премьера перемен ждать не стоит, убеждён Вадим Трухачев:

«В этом плане политика Британии останется предельно враждебной нам — даже если к власти придут лейбористы, а Шотландия уйдёт в свободное плавание. На сей счёт в её элите существует полное согласие».