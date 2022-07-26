Великобритания внесла Виктора Томенко в санкционный список

Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме главы Алтайского края в списке оказались и другие сибирские губернаторы — глава Новосибирской области Андрей Травников, Красноярского края Александр Усс, а также руководители других российских регионов. Всего в перечень вошли 42 человека, в том числе пять граждан Сирии и один гражданин Великобритании — журналист Грэм Филиппс.

Внесенным в санкционный список запрещено въезжать в Великобританию, а также иметь активы в стране — в случае обнаружения местные власти их замораживают.