Великобритания ввела санкции против пяти российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные ограничения в отношении бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Романа Ротенбергов, сообщает телеканал Sky News.

Под санкции Великобритании попали Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, а также банк “Россия”.

«Мы держим дальнейшие санкции в готовности к применению», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он также отметил, что британские власти хотят помешать российским компаниям привлекать средства на биржах Лондона.

Кроме того, Геннадию Тимченко, Аркадию и Роману Ротенбергам запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Также будет введён запрет на ведение совместного бизнеса с ними.