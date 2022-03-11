Великобритания ввела санкции в отношении депутатов, которые проголосовали за независимость ЛДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Государственной думы, нижней палаты парламента России, за их поддержку самопровозглашенных украинских регионов Луганск и Донецк», — сказано в сообщении МИД Британии.

Санкции предусматривают запрет для депутатов на въезд в страну, а также заморозку их активов.