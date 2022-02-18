Вернуть выборы и решить «собачий вопрос». Что обсудят на февральской сессии АКЗС

Депутаты Алтайского Заксобрания могут дать свободу муниципалитетам при выборе способа, как именно избирать главу. А ещё краевые парламентарии готовы помочь Чарышскому району превратиться в муниципальный округ. Также народные избранники существенно подкорректируют бюджет региона на 2022 год, нарастив одновременно доходы и расходы. Наконец, сразу несколько инициатив могут принять, чтобы решить проблему бездомных животных. Подробности предстоящей через неделю сессии АКЗС — в обзоре amic.ru.

Демократия возвращается?

Вернуть выборы глав городов и районов в Алтайском крае могут уже в ближайшее время. В повестку сессии АКЗС внесли сразу два схожих законопроекта. Один из них разработала фракция КПРФ, а второй — комитет по правовой политике и местному самоуправлению.

Вариант от комитета предполагает, что муниципалитетам нужно предоставить возможность самим определять способ избрания главы «с учётом правовой природы конкретного муниципального образования, системы управления и характера общественных отношений, складывающихся на соответствующей территории». Способов может быть несколько: главу определяют на всенародных выборах, назначают депутаты из числа сторонних кандидатов или же исключительно из состава депутатов.

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Схожий законопроект ранее внесли коммунисты. У этого варианта есть отличия. Во-первых, «красные» предлагают ввести только два варианта избрания главы — без назначения из числа депутатов. Во-вторых, КПРФ настаивает, что законопроект следует принять сразу в двух чтениях. Пока же краевой парламент планирует это сделать только в первом чтении, чтобы затем обсудить возможные поправки. Но даже если закон будет принят, вряд ли муниципалитеты (особенно крупные) станут спешить с возвратом прямых выборов глав. Скорее всего, этот вопрос будет отложен до окончания крупной избирательной кампании в сентябре 2022 года.

Плюс один округ

Также краевые депутаты рассмотрят вопрос о преобразовании Чарышского района в муниципальный округ. В январе 2022 года райсовет народных депутатов дал согласие на объединение всех поселений района. На публичных слушаниях реформу также поддержали. Новая административная единица предполагает упразднение сельсоветов. При таком формате у округа есть лишь один глава, одно собрание депутатов и один бюджет. Границы района не изменятся, как и административный центр — село Чарышское.

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Если АКЗС поддержит преобразование, то это будет уже второй муниципальный округ в Алтайском крае. Первый был создан в 2020 году после объединения поселений Залесовского района. Кроме того, на новый формат может в ближайшее время перейти и Суетский район. Этот вопрос Заксобрание готовится рассмотреть в марте.

Собачья проблема

Алтайские депутаты изменят подход к финансированию отлова бездомных животных. Новый законопроект позволит перераспределять деньги на отлов бродячих животных между муниципалитетами. Сейчас их размер устанавливается один раз на весь финансовый год.

В настоящее время органы местного самоуправления могут заниматься отловом, стерилизацией и вакцинацией животных. Объём средств на это устанавливают один раз в год, когда принимается краевой бюджет. Депутаты предлагают изменить этот принцип и разрешить перераспределять средства несколько раз в течение года.

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Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов объяснил такую инициативу тем, что не все муниципалитеты эффективно используют средства, выделенные им на отлов бродячих животных. Например, в 2021 году на эти цели из краевого бюджета выделили 16 млн рублей, а фактически израсходовали только 11,9 млн. Ещё одним доводом стало то, что численность бродячих животных в муниципалитетах в течение года может изменяться.

Народные избранники планируют рассмотреть ещё ряд инициатив, связанных с бездомными животными. Например, планируют в два раза увеличить в бюджете расходы на исполнение муниципалитетами своих полномочий по отлову и содержанию собак. Сейчас эта цифра составляет 16,6 млн рублей — почти столько же, сколько и в 2021 году. О том, что денег недостаточно, неоднократно говорили и общественники, и представители властей. Также в ближайшие месяцы депутаты собираются пересмотреть и стоимость услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.

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Помимо прочего, АКЗС обратится в Госдуму с просьбой ввести в законодательство норму об обязательном чипировании домашних животных, в первую очередь, собак. Параллельно с этим депутаты предлагают ввести значительные штрафы за выброшенное животное или свободный выгул собак. Профильный комитет АКЗС уже попросил федеральных коллег помочь с выделением средств из бюджета для строительства и обустройства государственных приютов для безнадзорных животных.

Фермерская застройка

Краевые парламентарии намерены разрешить фермерам строить жильё на землях сельхозназначения. Аналогичная норма уже принята на федеральном уровне. Она позволяет фермерам строительство, реконструкцию и эксплуатацию жилья на земельных участках, на которых ведёт свою деятельность крестьянско-фермерское хозяйство. Федеральная норма вступает в силу с 1 марта 2022 года.

В законодательстве определены требования к такому жилью. На участке может быть возведён только один жилой дом высотой не более трёх этажей и площадью не свыше 500 «квадратов». Площадь застройки под домом не может быть больше 0,25% от площади земельного участка.

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Поскольку в регионе, кроме федерального, действует и краевой закон «О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения», необходимо внести в него отсылочные нормы. В случае вступления закона в силу алтайские фермеры смогут строить и эксплуатировать жилые дома на землях, находящихся как в собственности, так и в аренде. Но краевое законодательство защищает сельскохозяйственные земли в том числе от рисков массовой застройки. В регионе действует мораторий на приватизацию государственных и муниципальных сельхозземель сроком до 2052 года. Это означает, что находящиеся в аренде земельные участки, на которых построены дома, до этого времени не могут быть приватизированы.

Одним советом больше

С конца февраля в краевом парламенте появится Совет по экономическим вопросам. Предполагается, что он будет работать при комитете по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям. Совет будет заниматься экспертной оценкой проектов федеральных и краевых законов, анализом лучших региональных законотворческих практик в сфере экономической политики, разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы. Председателем станет глава комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, его заместителем — советник ректора АлтГТУ Лев Коршунов. Кроме того, в состав совета войдут доктор технических наук, профессор Владимир Беляев, кандидат медицинских наук Константин Емешин, кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг, кандидат экономических наук Валерий Мищенко, председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов, председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

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Подросший бюджет

Депутатам необходимо будет скорректировать краевой закон о бюджете. Доходы увеличат на 3 млрд рублей, а вот расходы подрастут сразу на 18 млрд. Кроме того, в регионе будут проиндексированы отдельные социальные выплаты населению на 8,6 %. Повышение затронет свыше 300 тысяч человек (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, педагогические работники и иные категории граждан, работающие и проживающие в сельской местности). Пересчитают выплаты задним числом — с 1 января 2022 года.

Сессия Алтайского Заксобрания пройдёт 25 февраля, скорее всего, в очном формате. Подробный репортаж с заседания читайте на amic.ru.