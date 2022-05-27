«Весело и вкусно». McDonald's подал в Роспатент заявки с пятью вариантами нового названия в России

Компания Mcdonald's выберет новое название для сети ресторанов, которые предполагается открыть под новым брендом уже 12 июня. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Компания выбирает между пятью вариантами названий и уже подала заявки на регистрацию в Роспатент. Окончательное решение еще не принято», — сообщило СМИ.

Среди брендов, на которые Mcdonald's подал заявки в Роспатент, значатся «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятый вариант нового наименования бренда найти не удалось.

Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов нового бренда, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведется целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.