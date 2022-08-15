Владимир Гудков ушел с поста главы комитета по делам молодежи мэрии Барнаула

Председатель комитета по делам молодёжи администрации Барнаула Владимир Гудков подал заявление об увольнении. Как сообщает источник amic.ru, чиновник ушёл с поста ещё в прошлый вторник, 9 августа, по неназванным причинам.

Владимир Гудков был назначен председателем комитета в январе 2014 года и пробыл в должности восемь с половиной лет. До этого он занимал пост директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2». Новое рабочее место чиновника пока неизвестно.

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Напомним, что 27 июля свой пост оставила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева. Известно, что с конца июня она находилась в плановом отпуске.