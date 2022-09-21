Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России
Призыву будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе
21 сентября 2022, 13:08, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Об этом он заявил в своём обращении.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — сказал Путин.
Отмечается, что все призванные на военную службу будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку.
Путин также добавил, что цели и задачи специальной военной операции остаются неизменными.
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