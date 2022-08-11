Власти Эстонии запретили въезд россиянам по шенгенской визе, выданной в стране

Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Власти страны сделали ряд исключений. Под санкции не подпадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а также международные перевозчики. Ограничений не будет распространяться на людей, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.

Министр уточнил, что в настоящее время Эстония располагает данными о более чем 50 тыс. действующих шенгенских виз, выданных гражданам России.