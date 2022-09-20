Власти Херсонской области приняли решение о референдуме по вхождению в состав РФ

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своём Telegram-канале о принятии решения о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации.

«Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдёт в состав России, став полноправным субъектом единого государства. Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости», — написал Сальдо.

Он также заявил, что считает необходимым создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.