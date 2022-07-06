Володин пригрозил Америке возвращением Аляски
Спикер Госдумы заявил, что если Америка начнёт распоряжаться российскими ресурсами, то России есть что возвращать
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил США за желание распоряжаться российскими ресурсами. Его слова передаёт РИА Новости.
Володин напомнил, что российские депутаты только заговорили о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, как Норвегия тут же разрешила поставку грузов на Шпицберген.
«Порядочность — не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — заявил Володин.