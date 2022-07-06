Володин пригрозил Америке возвращением Аляски

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил США за желание распоряжаться российскими ресурсами. Его слова передаёт РИА Новости.

Володин напомнил, что российские депутаты только заговорили о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, как Норвегия тут же разрешила поставку грузов на Шпицберген.

«Порядочность — не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», — заявил Володин.