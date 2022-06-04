Володин заявил, что Евросоюз исчерпал арсенал средств для сдерживания развития России

Евросоюз исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие шестого пакета санкций против РФ.

По его словам, принимая новые ограничения западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 млрд долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется „в плюсе“», — написал политик в своем Telegram-канале.

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Европа же в таких условиях, продолжает Володин, будет переплачивать больше 250 млрд евро в год, не считая затраты на переход на новые марки нефти.

По его мнению, американское руководство делеют все, чтобы «основная нагрузка от реализации санкции ложилась на европейские страны», «намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США».

«Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», — сообщил Володин, отметив, что Россия же, преодолев санкции, станет только сильнее.

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Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против РФ в начале июня. Среди новых ограничений — запрет на покупку и импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT Сбербанка, Роосельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции, а также прекращение вещания на своей территории каналов «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета».