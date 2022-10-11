Володин заявил, что Украиной управляет режим, который «стал террористическим»

Украиной управляет «режим», который «стал террористическим». Такое мнение в своём Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту», — перечислил Володин преступления Киева.

Он отметил, что действия украинского президента Владимира Зеленского привели к страданиям украинского народа, который находится у него «в заложниках». Сам же глава Украины уже «встал в один ряд с Усамой бен Ладеном» и другими международными террористами. Западные страны, поддерживающие Киев, он назвал «спонсорами терроризма».

«В этой связи хочется напомнить правило, известное во всём мире: с террористами не договариваются», — заключил Володин.

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Вопрос дня Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролёта и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.