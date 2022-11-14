«Вопрос не ко мне». Мэр Бийска Студеникин рассказал, пойдёт ли он на «второй срок»
Полномочия у нынешнего градоначальника истекают в конце декабря 2022 года
В декабре 2022 года в Бийске с большой долей вероятности появится новый глава города. Действующий мэр Александр Студеникин пока так и не подал заявку на конкурс. Дедлайн истекает 17 ноября, на данный момент желающих возглавить наукоград оказалось всего двое. Впрочем, за оставшиеся дни к ним может присоединиться ещё несколько кандидатов, в том числе и теневой фаворит — депутат АКЗС Григорий Бахтин, считают эксперты. Подробнее о ходе предвыборной гонки в Бийске — в материале amic.ru.
Ажиотажа не наблюдается
Нынешний глава города Александр Студеникин был выбран на заседании Бийской думы 22 декабря 2017 года. Вполне вероятно, что и новый конкурс состоится именно в этот день. Первый этап рассмотрения документов от кандидатов продлится с 18 ноября по 20 декабря. Соискателей проверят на соответствие требованиям, предъявляемым к руководителям уровня главы города. Это стаж работы на управленческих должностях, знание федеральных и региональных законов, а также Конституции. Кроме того, необходимо провести проверку документов на возможный допуск претендентов к гостайне.
С теми кандидатами, кто пройдёт первый этап отбора, должны провести собеседование члены конкурсной комиссии. В её состав войдёт шесть человек, половину назначит гордума и столько же — губернатор Алтайского края. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, будут представлены муниципальным депутатам для голосования. Для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Уже известно, что от БГД в комиссию вошли единороссы Сергей Ларейкин (председатель гордумы), Игорь Степанов и Анатолий Чуй. Глава региона Виктор Томенко объявит фамилии «губернаторской тройки» несколько позже.
По состоянию на 14 ноября документы для участия в конкурсе сдали всего два человека. Это Дмитрий Сдобин — начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Бийска. С высокой долей вероятности, это будет технический кандидат, говорит политтехнолог Константин Лукин. Куда больший интерес представляет фигура экс-начальника дорожного отдела ЖКХ мэрии Бийска, в настоящее время замглавы Смоленского района Виктора Щигрева.
«Пока сложно сказать, на кого сделает ставку краевое правительство, не исключено, что им окажется именно Щигрев. Но есть потенциально и другой ещё более статусный кандидат — депутат АКЗС бизнесмен Григорий Бахтин. Однако пока он документы в комиссию всё ещё не сдал», — отмечает эксперт. По неподтверждённой информации, одним из кандидатов также намеревался стать единоросс депутат БГД Евгений Беляев, но, по всей видимости, он отказался от первоначальных планов.
Главная интрига — монолитность бийских единороссов
Новым градоначальником в наукограде может стать предприниматель и краевой депутат Григорий Бахтин. «Однако далеко не факт, что Бахтин даст своё согласие. Во-первых, быть депутатом АКЗС несоизмеримо легче, чем мэром проблемного города, — отмечает политолог Константин Лукин. — Во-вторых, в случае ухода одномандатника Бахтина из АКЗС понадобятся довыборы и не факт, что „Единая Россия“ сумеет оставить этот округ за собой. Нет у Бахтина и необходимого стажа работы на муниципальной службе».
До сих пор нет ясности и с тем, какую тактику изберёт нынешний мэр Александр Студеникин. Действующий глава Бийска не стал отвечать на вопрос корреспондента amic.ru о своём намерении выдвигаться на второй срок. «Этот вопрос не ко мне», — лаконично пояснил градоначальник и прервал разговор. Напомним, весной 2021 года Студеникин даже подавал в отставку с поста мэра, но через несколько дней передумал и решил продолжить работу. Поводом для демарша стала неудовлетворительная оценка работы администрации города за 2020 год, которую поставили бийские депутаты.
Были претензии к работе мэрии и у правоохранительных органов. В частности, против администрации Бийска возбудили уголовное дело из-за «спековских домов» для переселенцев. Более того, Следственный комитет ставил вопрос перед депутатами БГД о досрочной отставке Студеникина. Однако народные избранники большинством голосов выступили против.
По словам Лукина, будущий мэр будет однозначно ставленником ЕР, по-другому, учитывая итоги муниципальных выборов в сентябре, и быть не могло. Напомним, Бийская дума формировалась без партсписков, только по двухмандатным округам. Всего таких территорий было 15, по каждой из них бийчане выбрали по два представителя. В итоге в новом созыве гордумы 27 из 30 мест получили единороссы. Оставшиеся мандаты распределили между собой двое либерал-демократов и один самовыдвиженец. Коммунисты и эсеры в новой БГД не представлены.
«Поэтому ждать каких-то кандидатов от оппозиции, даже на стадии заявок, — не приходится. Ясно, что шансов у них нет. Главная интрига — насколько монолитной окажется фракция ЕР и будет ли готова она проголосовать в полном составе за одну кандидатуру или здесь проявится внутренняя конкуренция, как это уже не раз было в прошлом созыве», — вспоминает Лукин.
Как проходил конкурс в 2017 году?
Пять лет назад конкурс на должность главы города в Бийске вызвал гораздо больший интерес у кандидатов, чем сейчас. Заявки тогда подали сразу девять человек. Среди них начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Петр Ионенко; временно не работающий Николай Кочергин; замдиректора по связям с общественностью ООО «Быттехника» Дмитрий Пономарёв; директор ООО «Каратэлектромонтаж» Сергей Пономарёв; пенсионеры Владимир Саночкин и Василий Часовских, замдиректора ООО «Сити-Лифт-Центральное» Андрей Таран; председатель Совета кооперативного участка «Рассвет» потребительского общества «Алатырь» Владимир Алексеев; а также и.о. мэра Александр Студеникин.
Единороссы, эсеры и коммунисты в 2017 году поддержали кандидатуру Александра Студеникина. Депутаты от ЛДПР — Владимира Саночкина. В итоге Студеникин набрал 27 голосов, а Саночкин — три. Остальные претенденты поддержку не получили.