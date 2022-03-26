ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России. Как пишет РИА Новости, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА BAYRAKTAR-TB 2″ по подразделениям НКР в районе населенного пунтка Фурах.

Сейчас командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджан призвали отвести армию.

Российские миротворцы провели патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардажертском, Мартунинском и Шушинском районах.