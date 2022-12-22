«Вы всех облили грязью», или «Тоже кулаком помахали». Самые яркие цитаты года с сессий АКЗС

Уходящий 2022 год был богатым на политические дискуссии среди краевых депутатов. Как и обычно, главные споры возникали во время проведения сессий Алтайского Заксобрания. Чаще всего за словом в карман не лезли представители оппозиции — эсеры, коммунисты, либерал-демократы и комроссы. Более сдержанными, в отличие от своих оппонентов, были представители партии власти. Тем не менее ярких спичей хватало и в исполнении единороссов. Иногда свою лепту вносили депутаты Госдумы от региона и другие «гости», также присутствовавшие на сессиях. Amic.ru собрал самые запоминающиеся фразы в исполнении парламентариев.

Анжелика Глазкова, депутат Госдумы от КПРФ:

«Люди вынуждены сейчас ловить плавняк на реке Чарыш или незаконно вырубать лес на дрова, получая за это тюремные сроки. Вся информация мною проверена».

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду»:

«Вот все говорят „чиновники-чиновники“, но зарплата специалиста 1-й и 2-й категории составляет 17-18 тысяч рублей, главного специалиста — 22 тысячи. Нам скоро не с кем будет работать! Ведь те амбициозные планы, которые ставятся, кто-то должен выполнять. А у нас текучка кадров».

Ирина Акименко, зампредседателя Чарышского райсовета депутатов:

«А коммунистов я приглашаю в гости, но по-хорошему, а не так: сначала зашли в кладовую, потом канализацию проверили, а хозяина навестить не удосужились. У нас есть и картошка. И капуста. И сало есть. Самогон не гоню, но найду».

Сергей Малинкович, депутат от «Коммунистов России»:

«АКЗС не должно терпеть лиц, чьи действия рядом с национал-предательством. Если они изменили своё мнение, то пусть скажут об этом. Но я не хочу краснеть за коммунистическое движение в крае».

Евгения Боровикова, депутат от «Справедливой России — За правду»:

«Вы всех облили грязью, как та ассенизаторская машина в селе Бобровка, а потом ходите и просите «а проголосуйте, пожалуйста».

Александр Молотов, лидер фракции СРЗП:

«Я комментировал, комментирую и буду комментировать. Тем более если выступления лживые и дискредитируют оппозицию и весь парламентский корпус».

Людмила Цивилева, депутат от ЛДПР:

«Не нужно позиционировать себя как единственных защитников рабочего класса и крестьянства. Большая часть сидящих в этом зале пришли сюда работать, а не получать дивиденды от популистских заявлений, которые сейчас невыполнимы».

Елена Хрусталёва, независимый депутат:

«Можно ли кардинально изменить экономику за пять лет? Нет. Да и за 10 будет сложно. У жителей Алтайского края есть примеры из Советского Союза, когда молодой руководитель за 16 лет вывел край из отсталого окраинного региона в ведущие доноры СССР. Этим руководителем был мой дед — Александр Васильевич Георгиев».

Сергей Малинкович, депутат от КПКР:

«Этот вирус лабораторно сформирован противниками России, это было доказано ещё в Советском Союзе. Ещё в советское время появлялась масса публикаций о том, что вирус, в просторечии именуемый СПИДом, это по существу диверсия стран Запада, разновидность биологической войны против нашей страны».

Александр Романенко, председатель АКЗС:

«Создали вчера напряжение, в том числе на заседании фракции, — и моментально все собрались. Да, Пётр Рогустович? Вы тоже кулаком помахали — и всё, решение приняли. Не могли год назад так сделать? Это большой урок департаменту и нашему комитету на будущее».

Владимир Семёнов, лидер фракции ЛДПР:

«Из российских автомобилей только семиместный „Ларгус“ может вместить многодетную семью. Физически вы даже в большой автомобиль люксового класса три кресла не поставите в ряд, это технически невозможно, поверьте, сам пробовал. А сколько многодетных семей имеют такие машины? Менее 5%. Это значит, что наш закон фактически тоже не работает. Закон есть, а работы — ноль».

Людмила Клюшникова, депутат от КПРФ:

«Не много ли берёт на себя данный депутат? Переходит на личности, на унижения, и ему всё сходит с рук. Прошу разобраться с высказываниями данного депутата и дискредитацией наших Вооружённых сил. Если он не произносит этого в микрофон, это не снимает с него ответственности».

Александр Молотов, лидер фракции СРЗП:

«Они говорят: надо перераспределить деньги в рамках раздела бюджета „Образование“. У кого вы хотите забрать деньги? У дошкольного образования, у школьного или у дополнительного? Идея разумная, но её решение неграмотное, непрофессиональное, популистское».

Александр Романенко, спикер АКЗС:

«Александр Максимович, такой молодой, а уже лукавите. Вам же ответил министр, что мы индексируем стипендию студентов СПО с 1 января 2023 года на 10,7%. Почему вы говорите, что увеличения нет?»

Евгения Боровикова, депутат от СРЗП:

«У нас получается странная ситуация: налоги граждане Российской Федерации платят, а денег негде взять. Ни на качественную охрану в школы, ни на стипендии, ни на доплаты ветеранам труда. Если сейчас хорошо поискать, то деньги найдутся».

Сергей Малинкович, депутат от КПКР:

«Молотов издевался над наукой, техникой, учёными и „Коммунистами России“. Я по поручению фракции не сплю ночей, пишу поправки, отрываю время от личной жизни, от сна, а Молотов все эти поправки выбрасывает в урну или сжигает и веселится при этом».

Николай Данилин, депутат от «Единой России»:

«Не будем уподобляться фразе про «рыбку съесть». В каждой фракции, которая не поддержала бюджет, есть депутаты, получающие зарплату из этого бюджета. Будьте последовательны — напишите заявления и откажитесь от зарплаты.

Елена Хрусталёва, независимый депутат:

«Вы мобилизованных на фронт провожали? Уверена — нет. Тогда перед тем, как пальчиком нажать кнопку „Против“, подумайте, что этим вы лишаете помощи жён и детей героев, кровь проливающих за вас на фронте. Пришла пора закончить политические игры, Сталина на вас нет!»