Выплаты, мониторинг цен, борьба с безработицей. Путин подписал указ о поддержке экономики в регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства поручил руководителям регионов принять «исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности. Они в том числе предусматривают:

принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан, а также при необходимости назначение единовременных денежных выплат ;

бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения , транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения и других;

проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия, а также их наличие в продаже;

осуществление мер по устранению повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг;

реализацию мер проактивной поддержки занятости населения ;

оказание организациям, ИП и самозанятым мер поддержки, в том числе в виде предоставления денежных средств, иного имущества, а также различных льгот и преференций.

Отдельно Путин постановил принимать дополнительные меры поддержки НКО, оказанию помощи беженцам и переселенцам, а также содействия развитию внутренней трудовой миграции.

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Отметим, что глава государства заявил, что губернаторам будут даны дополнительные полномочия, они смогут принимать оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий. Руководителям регионов поручено создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу.