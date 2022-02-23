Взрывы прозвучали ночью в Донецке и Луганске

Сильный взрыв прогремел в ночь на среду в Донецке, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Грохот взрыва был отчетливо слышен в центральном Ворошиловском районе Донецка и прилегающем к нему с севера Киевском районе.

По данным Донецкого агентства новостей, взрыв произошёл у четырёхэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе. “Похоже на СВУ [самодельное взрывное устройство], кто-то бросил через забор, вынесло стёкла на всех этажах”, — сообщил генеральный директор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин, который находился в тот момент в телецентре.

Также в Луганске прозвучал взрыв в 04:15 в районе троллейбусного депо. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвало взрыв “новым террористическим актом”.