"Я не 100 рублей, чтобы всем нравиться". Интервью с самой яркой девушкой в алтайской политике

Анна Ведлер рассказала Вячеславу Кондакову о своей внешности, волонтёрах и хейтерах

16 января 2023, 07:30, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

В детстве она считала себя "гадким утёнком", а сегодня её называют одной из самых красивых девушек в АКЗС. Впрочем, сама Анна Ведлер пытается разрушить стереотип блондинки и утверждает, что за яркой оболочкой скрывается чуткая и тревожная душа. В интервью корреспонденту amic.ru Вячеславу Кондакову девушка рассказала, как стала волонтёром-медиком и зачем решила пойти на выборы в АКЗС. А ещё Анна Ведлер объяснила, зачем пытается "сохранять внутреннего ребёнка в себе" и как относится к многочисленным хейтерам, которых в последние годы у неё стало много.

Анна Ведлер родилась 13 июня 1993 года в городе Яровом. В 2016 году окончила Алтайский государственный медицинский университет, специальность "Лечебное дело". Работает ассистентом кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайского государственного медицинского университета. В 2020 году стала одним из создателей движения "Волонтёры-медики" в Алтайском крае. В 2021 году вошла в состав Молодёжного парламента Алтайского края, а в 2022-м стала депутатом АКЗС от "Единой России".

"Сострадание и помощь людям — не пустые слова"

– О тебе говорят как об одной из самых ярких девушек в АКЗС и в алтайской политике в целом. Ты согласна с этим?

– Наверное, соглашусь, что моя яркая внешность привлекает внимание людей. Однако мне нравится разбивать стереотипное мышление и доказывать, что за красивой картинкой скрывается умная, простая, искренняя девушка. Да, мне нравится быть яркой, но судить человека нужно по поступкам. Мне кажется, что люди ценят меня именно за мои проекты, а не за красивые глаза.

– В АКЗС ты попала не сразу, а спустя почти полгода после выборов: после того как Юлия Фролова возглавила Первомайский район и у "Единой России" появился вакантный мандат. Нет внутреннего дискомфорта, что ты не прошла в парламент напрямую?

– Только поначалу. Действительно, я баллотировалась в АКЗС по Славгородскому округу, но невысокий результат партии не позволил мне пройти напрямую. Я человек эмоциональный и тот проигрыш дался мне очень тяжело. Отдала много сил и эмоций на общение с избирателями, всю кампанию провела за рулём, проехав много сёл, и выслушала много людей, рассказывающих о своих проблемах.

– В сентябре 2022 года после проигрыша на выборах ты написала пост в Instagram (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что "проиграла эту битву". Для тебя это было действительно "битвой"?

– Ещё как! Узнала о результатах за рулём, когда возвращалась в Барнаул после очередной поездки по округу. Первое чувство: облегчение от того, что кампания закончилась. Я потратила на неё очень много своих ресурсов, меня это сильно опустошило. Даже остановилась и вышла из машины, чтобы постоять несколько минут на трассе, принять поражение и осмыслить его. Было обидно до слёз, но потом позвонила близким и стало немного легче.

– Обиделась на кого? На избирателей?

– Не совсем, скорее, на отсутствие рациональности при голосовании. Я искренний человек, поэтому и написала большой пост, в котором попросила не утешать меня, потому что "не было ресурса на общение". Также я выложила результаты партии по своему округу и заявила, что в шоке от того, что люди голосовали за коммунистов, а не за "Единую Россию". Было бы хоть что-то сделано оппонентами, хоть что-нибудь! Люди голосовали не за конкретного кандидата, а просто против действующей власти. Меня очень расстроило, что в моём родном городе Яровом партия не набрала большинство голосов. Я прекрасно понимаю, что люди недовольны размером зарплаты или проблемами в социальной сфере, но я же для этого и шла в политику, чтобы помогать в решении вопросов. Со временем я смирилась, что не стала депутатом, и вернулась с головой к своей работе в медуниверситете. Когда партия "Единая Россия" доверила мне мандат Юлии Фроловой, то была удивлена. Другие кандидаты были не менее достойны, чем я. Работа в парламенте – это для меня новый статус и большая ответственность.

– Какой опыт для решения проблем края есть у человека, которому нет 30 лет?

– Сейчас в стране тенденция на омоложение власти, и мне это нравится. Молодёжь оценивают не по возрасту, а по знаниям и компетенции. Каждый депутат занимается своей зоной ответственности и моя – молодёжная политика, образование и медицина. Я же избиралась в АКЗС не как студентка, а как врач и лидер движения "Волонтёры-медики" на Алтае. Вообще, согласно последним данным ВЦИОМ, россияне считают героями медиков, военных, учителей, учёных и волонтёров. Мы смогли за последние годы показать, что сострадание и помощь людям – это не пустые слова. Сейчас я состою сразу в двух комитетах АКЗС: по образованию и науке, а также по здравоохранению. Мне интересны оба эти направления. Активно занимаюсь научной деятельностью. Ещё 10 лет назад студенту было сложно получить грант на реализацию своего проекта, а сейчас государство даёт возможность в рамках различных конкурсов воплотить свои идеи в жизнь с помощью грантовой поддержки на крупные суммы. Власть иначе смотрит на молодое поколение. Государство активно вкладывает деньги в поддержку врачей, делая акцент на сельских территориях и молодых специалистах. В этом году мы приняли региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края", в котором предусмотрели дополнительные гарантии для привлечения и удержания медицинских работников на селе. И мне очень приятно видеть, когда многие мои студенты после окончания АГМУ возвращаются работать в деревни.

– А почему ты сама после вуза не вернулась в Яровое?

– Я человек свободы, переменчивый в своих желаниях и в своём настроении. И изначально понимала, что вообще могу в будущем не захотеть работать практикующим врачом, поэтому решила получить второе высшее образование и поступила на экономический факультет АлтГУ. К тому же на пятом курсе обучения в АГМУ стала заниматься научной деятельностью на кафедре дерматовенерологии, косметологии и иммунологии. Мне хотелось больше преподавать и реализовать себя в научной деятельности, работая над диссертационной работой и занимаясь клиническими исследованиями, а не полностью погружаться в практическое здравоохранение. Так и осталась в Барнауле.

– Как проходила твоя избирательная кампания? Самое яркое впечатление о поездках по алтайским сёлам.

– Я родом из Ярового, поэтому с этим городом знакома с детства. Так же как и со Славгородом, который, по моему мнению, за последние несколько лет заметно похорошел. Не сравнить с тем, каким город был 10 лет назад, когда уезжала учиться. Многие из тех, с кем я училась, вернулись домой работать в местной ЦРБ. А вот впечатления от Бурлинского района смешанные. Там красивая природа, богатая озёрами, но качество жизни в отдалённых сёлах невысокое. При этом на встречах с избирателями замечала, что жители этих сёл очень активные и готовы работать над тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему. С какой болью они мне рассказывали о своих проблемах! Мне как эмоциональному человеку такие поездки давались очень тяжело, но я восхищалась людьми, готовыми сделать всё для родной деревни.

– Но ты же понимала, что эти деревни умирают десятилетиями и мало чем можешь помочь их жителям?

– Как раз наоборот: понимала, что моя зона ответственности становится ещё больше. Да, весь мир не изменить, но хотя бы нескольким конкретным людям помочь вполне могу.

– Задам вопрос иначе. Ты ездила по сёлам как представительница "Единой России" – партии, которая больше 20 лет у власти и так или иначе несёт ответственность за то, что происходит в этих умирающих деревнях. Наверняка у людей были претензии к тебе как к представителю ЕР? Как на них реагировала?

– Таких моментов было много. В одном из сёл на встречу пришли только сторонники КПРФ, которые на листе бумаги зачитывали мне все проблемы, накопившиеся в Бурлинском районе за 20 лет. Мне кажется, что это была манипуляция информацией. Понимаю, что с такими людьми, настроенными негативно к власти, сложно вступать в полемику. Не важно, что я скажу, они всё равно будут стоять на своём. Я убеждённый сторонник "Единой России", мне близка её политика, взгляды нашего лидера. Проблемы, конечно, есть, но нельзя говорить о том, что власть ничего не делает.

– А кто лидер "Единой России"?

– Их несколько. Прежде всего, это Владимир Путин, но и Дмитрий Медведев. В период пандемии, кстати, я общалась в режиме видеосвязи с президентом страны во время видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Очень переживала, но когда Владимир Путин обратился ко мне "Аня, Анна Андреевна", то волнение сразу же прошло. Сейчас это обращение стало мемом среди моих студентов и многие обращаются именно так.

– Объясни мне, почему ты поддерживаешь президента?

– Я живу не в розовых очках и понимаю, что в нашей стране имеются проблемы. Я с симпатией отношусь к Владимиру Владимировичу. Без веры в него и государственные институты сложно жить, работать и реализовывать общественно-политическую деятельность. Меня привлекает то, как наш президент видит развитие молодёжи, он с ней говорит на одном языке.

"Общественная деятельность помогает получать адреналин от жизни"

– Как ты стала волонтёром?

– Я стала заниматься волонтёрской деятельностью ещё задолго до того как появилась организация "Волонтёры-медики". В марте 2020 года освободилась должность регионального руководителя организации, и я предложила свою кандидатуру. Прошла собеседование и меня утвердили.

– А можно в трёх предложениях объяснить, чем вы занимаетесь?

– Это, прежде всего, помощь медицинским организациям и профориентация школьников, санитарно-профилактическое просвещение населения о социально значимых заболеваниях, обучение первой помощи и популяризация кадрового донорства. Мы помогаем делать систему здравоохранения лучше и доступнее. Читаем лекции для школьников и агитируем их поступать в медицинский университет. Волонтёры приобретают навыки, которые им помогут в будущем стать врачами и руководителями. Молодёжь видит многое иначе и предлагает действующим врачам оптимизировать какие-то процессы. Произошла интеграция волонтёрства с практическим здравоохранением: студенты могут лично познакомиться с работой практикующего врача.

– А тебе не кажется, что для этого не нужно становиться волонтёром? Ведь это должны делать все студенты АГМУ.

– Сейчас помощь врачам среди волонтёров-медиков является добровольной. Я всем своим студентам говорю: если у вас нет таких качеств, как сострадание или милосердие, то вы выбрали не ту профессию. В последнее время многие ребята "потерялись", поэтому мы в АГМУ и ведём большую работу по возвращению студентов к внеучебной деятельности, вовлекая их в работу студенческого совета и волонтёрского движения. И если раньше в "Волонтёры-медики" шли ради дополнительных баллов для поступления в ординатуру, то сейчас – из-за искреннего желания помочь людям. Когда-то наша организация была вне политики, сейчас же мы взаимодействуем плотно с органами государственной власти на всех уровнях. Пандемия коронавируса стала лакмусовой бумажкой, и сейчас общество по-другому оценивает нашу работу. Роль волонтёра вышла на первый план, и мне кажется это правильным.

– Многие считают, что волонтёрские движения в России стали частью пропаганды. Ты с этим согласна?

– Это только со стороны может выглядеть так. Но мы реально хотим помочь людям, не потому что нам приказали сверху, это наше мировоззрение. Во время пандемии у каждого была возможность помогать волонтёрскому штабу, но только "Единая Россия" оказала нам содействие. Остальные партии не делали этого. Теперь же все говорят о том, что мы тесно связаны с политикой и ангажированы "Единой Россией". Мы не сразу к этому пришли, у других партий была возможность оказать нам поддержку, но они бездействовали.

– И как к этому отнеслись волонтёры, которые не хотят быть частью политики?

– Протеста не было против этого решения. Мой актив меня поддержал и нормально отреагировал на то, что мы активно сотрудничаем с "Единой Россией". Конечно, есть и те, кто хочет быть вне политики. Не скрываю, что среди волонтёров есть люди разных взглядов, в том числе и либералы.

– Даже оппозиционеры?

– Нет-нет, таких нет. У нас либо за "Единую Россию", либо никак.

– Это как?

– Это когда волонтёры вообще не интересуются политикой и помогают людям не ради интересов какой-то партии.

– "Я стараюсь сохранять в себе внутреннего ребёнка", – пишешь ты о себе в соцсетях. Можно ли сохранять "ребёнка" в АКЗС?

– Это образно. Во мне сочетается несколько личностей, которые двигают меня вперёд. Мой девиз по жизни: "Я хочу сделать это". Если поговорите с волонтёрами-медиками, то узнаете у них, что все наши проекты начинаются с этого девиза. Он помогает мне в общественной деятельности делать первые шаги, особенно когда чего-то боюсь и мне тревожно. Поверьте, я очень тревожный человек и только внешне такая спокойная и рассудительная. Нужно прислушиваться к себе и не бояться об этом говорить публично. Общественная деятельность помогает получать адреналин от жизни. Утром встаёшь с одними планами, а к вечеру "прилетает" новая задача. Когда что-то идёт не по моему плану – это огромный стресс.

– Есть какие-то вещи, которые теперь нельзя тебе делать в качестве депутата АКЗС? Например, танцевать в ночном клубе.

– Я делаю то же, что и раньше. У меня нет потребности скрываться от людей. Я не пью алкоголь, поэтому вы не встретите меня в каком-то ресторане с бокалом вина. Не люблю шумные вечеринки и веду довольно скромный образ жизни.

– Переживала накануне первой сессии АКЗС?

– Повторюсь: я тревожный человек. Перед каждой сессией или заседанием фракции думаешь о том, как себя вести, о чём можно говорить, а о чём нет. Прекрасно помню первую сессию, было очень волнительно, потому что я стала частью команды профессионалов и до конца не знала, что меня ждёт. Я не юрист и мне трудно вникать в сложный язык законов. Поэтому я решила в будущем получить профильное юридическое образование.

– Мне известно, что ты была помощником Даниила Бессарабова. Чем ты занималась?

– В 2017 году увидела на улице объявление о наборе участников в "Школу парламентаризма" при организации "Молодая гвардия". Ничего об этом не знала и ещё не поддерживала "Единую Россию", но решила попробовать записаться. В итоге мне очень понравилось, я стала финалистом "Школы парламентаризма" и прониклась темой политики, стала членом партии. Так меня заметили, и на тот момент руководитель "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов направил письмо с просьбой взять меня на стажировку на общественных началах к Даниилу Бессарабову. Я посещала общественные приёмы граждан и помогала в организации его участия в общественных мероприятиях. Могу сказать, что это был мой политический стартап: там я научилась общаться с людьми.

"Могу быть разной: плакать от счастья или обиды, улыбаться, ругаться"

– Как относишься к тому, что у тебя много хейтеров? В ВК есть группа "АГМУ без купюр" и в ней много критических постов о твоей деятельности. С чем, думаешь, это связано?

– Я уже привыкла к этому, но поначалу было очень обидно читать критику. Раньше в группе писали гадости о нашем бывшем ректоре Игоре Салдане, но после его ухода переключились на меня. Самое ужасное, что эти посты читали преподаватели, студенты, мои близкие. Меня критиковали за цвет волос, за то, что у меня немецкие корни. Поняла, что мне нужно больше работать над собой, чтобы не было повода писать гадости. В какой-то момент посты прекратились и даже начала скучать по хейтерам. Сейчас же стала иначе смотреть на эту ситуацию. Очень помогла поездка на форум "Территория смыслов", где я поделилась своей проблемой с коллегами и мне стало легче, – эту историю я для себя закрыла навсегда. Если о тебе говорят – значит, ты идёшь впереди. Ладно бы, если в этих постах писали правду, но ведь нет. Однажды меня хейтеры даже "похоронили". В марте 2021 года в Липецке убили модель Гретту Ведлер. И какое-то СМИ поставило новость об этом с моей фотографией. В итоге эта история разлетелась, многие паблики выставили новость с моим фото. Ролик о моей "смерти" показали даже в Индии.

– Что чувствует человек, которого "похоронили"?

– Было необычно. Хорошо, что близкие никак не отреагировали на эти новости. Мне писали в социальных сетях, интересовались моей судьбой даже незнакомые мне люди. Поэтому рассматриваю этот случай как позитивный. Оказалось, что людей, которые меня ценят, намного больше, чем тех, кто недолюбливает.

– Но ведь в группе "АГМУ без купюр" большинство постов посвящены твоей яркой внешности, дорогой шубе и машине. Критикуют за то, что ты любишь носить много украшений и делаешь много селфи.

– Да-да, понимаю, о чём ты говоришь. Но у меня вполне обычная шуба и достаточно рядовая машина. Появились у меня они до прихода в "Волонтёры-медики". У меня есть близкие, родители, которые мне помогают. Почему я не должна ходить в шубе, если она мне нравится? Хочу быть сама собой, а не скрываться от людей. Никто меня не критикует за какие-то мои поступки. Потому что не за что! Нет ни одного поста о том, как я танцую в ночном клубе, – потому что такого нет. Я не ношу дорогие брендовые вещи, не хожу в мини-юбках. Видимо, люди реагируют на мою яркую внешность и ревностно относятся к тому, что я всего добиваюсь сама. Но я прятаться ни от кого не собираюсь. Люди должны быть самими собой. Мне кажется, что многие перестали жить по этому принципу. Я не 100 рублей, чтобы всем нравиться. Могу быть разной: плакать от счастья или обиды, улыбаться, ругаться. Люблю, когда люди мне доверяют. Как руководитель стараюсь давать волонтёрам свободу. Студенты берут с меня пример. Когда нет настроения, могу ответить человеку: "Я не в ресурсе". Видимо, есть те, кого это раздражает, но с такими людьми мне не по пути.

– Мы в редакции считаем, что ты одеваешься очень стильно. Много денег тратишь на одежду?

– Спасибо за комплимент. Я одеваюсь в шоурумах и это недорогие вещи, которые может купить любая девушка. Важно не сколько стоит вещь, а умение сочетать одежду. Иногда неудачное платье может "добавить" тебе 10 лет.

– Сколько ты зарабатываешь как преподаватель в АГМУ?

– Я предполагала услышать этот вопрос. В университете я работаю на трёх должностях, в том числе и как практикующий врач-дерматолог. Моя зарплата зависит от того, сколько я проработала врачом и приняла пациентов. В среднем выходит около 35-40 тысяч рублей в месяц.

– И как депутат АКЗС Анна Ведлер оценивает уровень зарплаты преподавателя Анны Ведлер?

– Могу сказать, что мы в университете получаем высокую зарплату по сравнению с медицинскими вузами в других регионах страны. У меня нет претензий к своей зарплате, потому что у доцентов и профессоров она, конечно, значительно выше. К тому же у нас в вузе есть ежеквартальная премия, поэтому считаю свою зарплату адекватной.



– Ты много преподаёшь у иностранных студентов-мусульман. Как они реагируют на твой яркий образ?

– Ой, действительно, среди моих студентов много арабов и индусов. Поначалу нам было сложно найти общий язык и они не признавали во мне преподавателя, потому что я девушка. Сейчас мы прекрасно ладим.

– Как ты оцениваешь уровень здравоохранения в Алтайском крае? Дмитрий Попов хороший министр?

– В крае много хороших врачей, но нужно больше высококачественных специалистов. Могу ответить за свою сферу: Дмитрий Попов умеет прислушиваться к волонтёрам-медикам. Раньше все думали, что мы только и умеем, что доставлять продукты пенсионерам. Но Дмитрий Владимирович поверил в нас, мы стали частью системы здравоохранения и разгрузили врачей. Он не боится говорить со студентами на равных и мне это нравится. Но проблемы в отрасли есть. Министерство делает всё, чтобы решить проблемы с нехваткой врачей и низкими зарплатами. Можно врачу предложить зарплату 100 тысяч в месяц, но специалист не поедет в отдалённый район, где нет дорог и другой инфраструктуры. Вопрос с нехваткой врачей нужно решать на межведомственном уровне.

– От вашей партии это зависит?

– В том числе. Сейчас мы студентам в рамках встреч презентуем главных врачей различных ЦРБ, рассказываем о работе в районах с целью привлечения молодых специалистов. И студенты готовы поехать и получить опыт, а не за комфортом.

– И люди готовы поехать в тот же Бурлинский район?

– Село селу рознь. В те же сёла в районе Славгорода они готовы уехать. Допустим, в каких-то совсем отдалённых населённых пунктах вообще нет больниц, там только ФАПы. Часто выпускники АГМУ действительно как патриоты своих районов возвращаются домой помогать людям. Врачей можно найти всегда и везде. Мой знакомый переехал в Славгород, хотя родом из другого района, и стал лучшим акушером-гинекологом среди молодых врачей Алтайского края. Но большинство молодых врачей всё же уезжают в Москву за хорошей зарплатой. Молодое поколение хочет комфорта. При этом если перевести эти деньги на тот высокий уровень жизни, то получается такой же доход, как и в Барнауле.

"Я не пользуюсь своей внешностью"

– Почему перестала вести Instagram (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)?

– После начала СВО решила, что больше не буду выкладывать новые посты. Это моё личное решение, никто в партии меня об этом не просил. Всё из-за негативных постов в отношении русских, которые тогда стали появляться в Instagram. Мне стало противно это читать. В моём роду много евреев, переживших холокост. Как и немцев, которых очень притесняли после войны. Мне дико слышать, когда кто-то кого-то обвиняет по национальному признаку.

– Нет потребности в селфи?

– Я завела Telegram, но селфи действительно стало меньше с уходом Instagram. Да и меньше желания что-то публиковать.

– В одном из постов ты писала, что ты терпеливая, но можешь в любой момент вычеркнуть человека из своей жизни: "Если дорожите мной, то не испытывайте мой характер". Ты много раз кого-то вычёркивала из своей жизни?

– Такие случаи были. Для меня важна искренность, я терпеливый человек, могу простить многое. Если человек меня не ценит, то сразу же прекращаю с ним общение. Не люблю, когда мною пользуются. Важно уметь разговаривать, уметь слушать друг друга. Я могу кого-то случайно обидеть, но легко готова извиниться.

– Ещё в одном посте ты писала о том, чтобы студенты АГМУ не обращались тебе с предложением познакомиться поближе, "потому что ты преподаватель". Действительно к тебе часто "подкатывают"?

– Бывают, конечно, и такие случаи, что студенты пытаются перевести наше общение в неформальное. Для меня как для преподавателя очень важно сразу "на берегу" обозначить границы личного пространства. Не нужно смешивать дружбу и службу. Я общительный человек и люблю улыбаться людям. Кто-то, возможно, считывает это иначе.

– Удаётся тебе, как красивой девушке, решать какие-то вопросы "улыбаясь людям"?

– Я не пользуюсь своей внешностью. Да и вряд ли можно какую-то проблему решить улыбкой. Я выросла в обычной школе и с детства научилась правильно доносить свою мысль. Моя эмпатия к людям сформировалась во время учёбы в музыкальной школе, там я научилась чувствовать мир иначе. И там же я сформировалась как личность и приобрела лидерские качества. В детстве была "гадким утёнком" и никогда не считала себя красивой. Сейчас многие видят во мне красивую блондинку, но общественная деятельность позволила мне доказать, что лидерские и внутренние качества важнее этого. Во время пандемии я смогла ответить себе на вопрос: "Кто я?" Не могу врать себе самой, поэтому буду такой, какая есть: волонтёром, преподавателем, медиком и депутатом АКЗС.