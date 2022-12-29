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Закручивают гайки даже у себя. Стало известно, что запретят делать депутатам Госдумы от ЕР

Списком из 11 пунктов его авторы предлагают депутатам не давать повода для того, чтобы их троллили

29 декабря 2022, 10:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Список рекомендаций из 11 пунктов для депутатов подготовили в «Единой России». Об этом сообщает «РБК».

Отмечается, что придуманные правила нужны для того, чтобы представители партии не давали повода для троллинга.

Список включает в себя следующие пункты:

— не нарушать этические нормы партии;

— соотносить свои высказывания по любому вопросу с позицией партии;

— не спешить с реакцией на новости в социальных сетях и комментариях для СМИ: «медийные преимущества „быть первым“ могут обернуться констатацией „был не прав“ (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы „словить хайп“ и т.д.)»;

— не комментировать международные события до того, как МИД озвучит свою версию;

— не обсуждать профильные вопросы, не посоветовавшись с экспертами;

— не писать в соцсети в неадекватном состоянии, не материться и не давать оппонентам «повод для троллинга»;

— не публиковать в соцсетях «предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны»;

— оказавшись в центре скандала, извиниться;

— помнить, что мнение, составленное о вас, распространяется на всю партию.

Комментарии 20

  • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Хы. Не, сынок, это фантастика)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • не писать в соцсети в неадекватном состоянии, не материться и не давать оппонентам «повод для троллинга»;////То есть сами подтверждают, что бывают в неадекватном состоянии---финиш
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Как я рад, что есть такие примитивы, которые только скобочки после себя оставляют) они не страшные, они скорее смешные и убогие) ну ведь поржать над серьезными явлениями у них кишка - тонкая. Но там где безопасно можно вставить свой смайл - они тут как тут, мрази, одним словом….
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а рядом с вами есть не мрази?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, мрази, одним словом…. --- Уважаемый господин представитель ЕР, для Вас же Ваши однопартийцы прописали: "не писать в соцсети в неадекватном состоянии"!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вас же Ваши однопартийцы прописали: "не писать в соцсети в неадекватном состоянии"!!!--------- Про вас можно.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Весьма интересен первый пункт - не нарушать этические нормы партии. А что, у ЕР какая-то особая этика, отличная от общечеловеческой? С этого места поподробней, пожалуйста!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • - Уважаемый господин представитель ЕР, для Вас же Ваши однопартийцы прописали: "не писать в соцсети в неадекватном состоянии"!!! ***** Думаешь нагадил и теперь спокоен) да фиг тебе) завтра же отсмотрю откуда ты, и возможно приеду, и возможно не с цветами. Ты уж не обижайся, животное)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Про вас можно. --- Премного благодарен!!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • не материться --- А оскорблять без мата можно?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • они тут как тут, мрази, одним словом…. - а вот и примерчик нарисовался. Вы, господин, чьих будете? ЕР али другой какой представитель лучших людей страны?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пример пустопорожних людей - последние 5 комментов. И ведь мне не за что с ними кусаться. У меня нет ни членского удостоверения ЕР, ни желания за них голосовать…. Я скорее не за них, а за против вас, я вас ненавижу как собак бешенных. Мне скорее ваши взгляды претят, нежели единороссов. Я никогда ни копейки им не отдам, ни проголосою за них.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ну уже что-то. А коммунисты так могут? У них с лосями тоже бывают проблемы. Про либерастов все ясно, они, в основном, сейчас на западе, там другие этические нормы. А коммунистам можно и показать, что придерживаются социалистической морали
    29 декабря, Гость   Ответить
  • я вас ненавижу как собак бешенных - стеклянный, оловянный, деревянный. Но бешеный. А по сабжу - мил человек, тебе бы провериться. Если ты на слова так агришься, то если тебе, скажем, ножку в магазине оттопчут - убьешь ведь и сядешь. Таблеточки попей, жить станет легче.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Все выше отписавшиеся ТУПЫЕ, обмельчал Амик на читателей, с тех пор как ввели тупую модерацию
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, убьешь ведь и сядешь. === Кого эта вякалка диванная убить может? Комара?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Кого эта вякалка диванная убить может? Комара? - Знаете, если он реально ненавидит людей за непонравившиеся комментарии, то это уже клиника. Перемкнет его где-нить на улице, и будет ой. Комара не комара, а ребенка или женщину - да запросто. Оно ж где-то среди нас ходит, вот это вот. И ненавидит, ненавидит...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Перемкнет его где-нить на улице, и будет ой. --- Вы абсолютно правы! Такого неадеквата принудительно изолировать на длительный курс лечения нужно!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ХРЕНЬ не сусветная и ничего не дающая. Уже всему народу понятно что за антинародное политическое существо Едро.
    29 декабря, Гость   Ответить
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