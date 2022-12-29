Закручивают гайки даже у себя. Стало известно, что запретят делать депутатам Госдумы от ЕР

Списком из 11 пунктов его авторы предлагают депутатам не давать повода для того, чтобы их троллили

29 декабря 2022, 10:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Список рекомендаций из 11 пунктов для депутатов подготовили в «Единой России». Об этом сообщает «РБК».

Отмечается, что придуманные правила нужны для того, чтобы представители партии не давали повода для троллинга.

Список включает в себя следующие пункты:

— не нарушать этические нормы партии;

— соотносить свои высказывания по любому вопросу с позицией партии;

— не спешить с реакцией на новости в социальных сетях и комментариях для СМИ: «медийные преимущества „быть первым“ могут обернуться констатацией „был не прав“ (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы „словить хайп“ и т.д.)»;

— не комментировать международные события до того, как МИД озвучит свою версию;

— не обсуждать профильные вопросы, не посоветовавшись с экспертами;

— не писать в соцсети в неадекватном состоянии, не материться и не давать оппонентам «повод для троллинга»;

— не публиковать в соцсетях «предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны»;

— оказавшись в центре скандала, извиниться;

— помнить, что мнение, составленное о вас, распространяется на всю партию.