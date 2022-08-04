Зеленский хочет лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент Владимир Зеленский захотел напрямую обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине, передаёт Lenta.ru.

После начала спецоперации у Киева «не было никаких разговоров с Китаем», отметил Зеленский. Он выразил мнение, что вновь провести беседу «было бы полезно».

Украинский лидер добавил, что Пекин может оказать серьёзное политическое и экономическое давление на Россию.

Напомним, Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.