Зеленский хочет лично обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
По мнению украинского лидера, Китай может оказать серьёзное давление на Россию
4 августа 2022, 14:18, Никита Черников
Президент Владимир Зеленский захотел напрямую обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине, передаёт Lenta.ru.
После начала спецоперации у Киева «не было никаких разговоров с Китаем», отметил Зеленский. Он выразил мнение, что вновь провести беседу «было бы полезно».
Украинский лидер добавил, что Пекин может оказать серьёзное политическое и экономическое давление на Россию.
Напомним, Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.
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