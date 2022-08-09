Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян. Его слова передаёт газета Washington Post.

Зеленский назвал закрытие границ для россиян «самыми важными санкциями», которые, по его мнению, позволят восстановить статус-кво.

«Россияне должны жить в своём мире до тех пор, пока не сменят свою философию», — сказал Зеленский в интервью.

Он добавил, что распространить эту меру нужно и на тех людей, которые уехали из России ранее.

По словам Зеленского, ответственность за начало спецоперации лежит на всех россиянах.