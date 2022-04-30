Зеленский: риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки

Риски прекращения мирных переговоров с Россией на сегодня очень высоки, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передаёт РБК.

По словам главы государства, сколько бы Москва ни присылала участников переговоров, окончательно решение стоит за Владимиром Путиным, и только прямые переговоры с ним были бы реально эффективными.

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Мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, через три дня после начала спецоперации РФ на Украине. Делегации обеих сторон провели несколько раундов как очно, так и в онлайн-режиме.

Зеленский при этом неоднократно заявлял о желании лично встретиться с Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников не даст желаемого результата.