Зеленский: Украину подталкивают к невыгодным соглашениям с РФ

В мире нарастает усталость из-за событий на Украине, и в результате Киев склоняют к невыгодным для него договорённостям с Россией, заявил Владимир Зеленский.

«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — цитирует ТАСС украинского президента.

В начале июня Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными. Ситуация на востоке страны, по его словам, очень тяжёлая.

Зеленский тогда отметил, что Украина не собирается уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться.