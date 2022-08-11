В сентябрьских муниципальных выборах в Алтайском крае смогут принять участие 97,54% от количества выдвинутых кандидатов, или 9715 человек. Всего же документы подавали 9960 претендентов, но преодолеть этап регистрации удалось не всем. Большая часть соискателей мандатов представляют «Единую Россию» — 57%, на втором месте идут самовыдвиженцы — 20%. Об этом на пресс-конференции 11 августа рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Почему стало меньше кандидатов в депутаты

Всего на предстоящих через месяц выборах своих кандидатов выдвинули 10 партий. Наиболее полно они представлены на выборах в Барнаульскую гордуму: места по партспискам разыграют сразу 9 политобъединений. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», «Зелёные» и «Партия пенсионеров». Кроме того, своего кандидата на выборах в Калманском районе выдвинула «Партия возрождения России». Он успешно прошёл регистрацию и также поспорит за места в представительном органе власти.

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Если сравнивать кампанию-2022 с аналогичными выборами пятилетней давности, обнаружится ряд интересных закономерностей. Так, по числу мандатов более «урожайным» был 2017 год. Тогда разыгрывалось 6158 мест в представительных органах власти, в 2022-м — 5699. Впрочем, эта разница объяснима: Рубцовск и Бийск больше не проводят выборы по смешанной системе, а значит, нет и партсписков. Суммарно по ним шли кандидатами чуть более 400 человек. Кроме того, Чарышский и Суетский районы стали муниципальными округами, то есть здесь значительно «поредел» местный депутатский корпус.

Что касается отказов в регистрации, то их количество почти не поменялось за пять лет: в 2017 году таких случаев было 2,3%, а сейчас — 2,46%. Стабильным остаётся и число самовыдвиженцев — примерно каждый пятый кандидат в депутаты во время кампании не примыкает ни к какой политической силе.

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При этом за прошедший избирательный цикл заметно выросло число женщин, претендующих на депутатское кресло. В 2017 году среди общего числа кандидатов представительниц прекрасного пола насчитывалось 55,93%, а в 2022-м уже 59,79%.

Если оценивать возрастной состав кандидатов, то наибольшее число претендентов на мандаты относится к категории 40-49 лет (29,45%), чуть меньше тех, чей возраст составляет от 30 до 40 лет (21,81%). Однако хватает таких, кто пошёл в депутаты в пенсионном либо предпенсионном возрасте. Если в 2017 году пожилых соискателей было 11,96% от общего числа кандидатов, то в нынешнем году — уже 16,95%.

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Сколько могут потратить на кампанию партии и кандидаты

Ирина Акимова также напомнила о размерах избирательных фондов, которые кандидат вправе тратить на проведение агитации. Так, на минимальную сумму в 30 тысяч рублей могут рассчитывать те претенденты, кто борется за места в округе, где проживает не больше 1000 избирателей. Если же в нём числится от 1 до 3 тысяч жителей, сумма удвоится и составит 60 тысяч рублей. Максимальная сумма на ведение кампании для одномандатника предусмотрена в Барнауле. Здесь кандидат вправе потратить 3 млн рублей. Что касается партийных списков, которые на выборах-2022 остались только в краевой столице, то партиям разрешено наполнить фонды вплоть до отметки 30 млн рублей.

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Как ковид повлияет на выборы

Крайизбирком ведёт мониторинг числа заболевших ковидом членов избирательных комиссий, а также тех, кто проходит вакцинацию, рассказала Ирина Акимова. Пока особых распоряжений от Роспотребнадзора относительно порядка проведения выборов не поступало, но глава избиркома отметила, что члены УИК вправе по своему усмотрению использовать маски (особенно актуально для лиц старше 65 лет) и проводить дезинфекцию помещений для голосования. На снижение рисков заболевания ковидом направлено и трёхдневное голосование в Барнауле.

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Доставалось не только КПРФ

Председатель крайизбиркома подчеркнула: пока в регионе зарегистрировано минимальное число судебных споров, связанных с грядущей выборной кампанией. Так, КПРФ пытались оспорить решение избиркома по отказу в регистрации списка партии на выборах в Топчихинском районе. Суд, однако, занял сторону комиссии. Ещё один эпизод относится к Алтайскому району. Здесь кандидат-самовыдвиженец не согласился с отказом в регистрации, но суд признал действия избирательной комиссии законными.

Между тем отказ в заверении списка КПРФ на выборах в Топчихинском районе был не единственным аналогичным эпизодом. Правда, все остальные партии-нарушители, в отличие от коммунистов, успели исправить недочёты и со второго раза всё же пройти регистрацию. Например, проблемы испытывали «Новые люди» в Немецком национальном и Смоленском районах, ЛДПР — в Яровом, «Единая Россия» — в Солонешенском районе, всё та же КПРФ — в Бийском районе и «Справедливая Россия — За правду» — в Смоленском районе.

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Кого будут выбирать жители Алтайского края в 2022 году

Крупные муниципальные выборы в Алтайском крае пройдут в единый день голосования, 11 сентября. В частности депутатов предстоит избрать в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом. Везде, кроме краевой столицы, будет действовать мажоритарная система, это значит, что депутатов предстоит избрать только по многомандатным округам. Партийные списки сохраняются лишь в Барнауле. Здесь в бюллетене окажется девять партий.

Выборы в Барнауле — единственные, где будет применяться трёхдневное голосование (с 9 по 11 сентября). Во всех остальных муниципалитетах избиратели по традиции смогут проголосовать только в воскресенье. Правда, здесь будет разрешено досрочное волеизъявление — с 31 августа по 10 сентября.

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Всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в регионе по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.